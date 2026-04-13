Юрист объяснил, кому будет грозить срок за незаконный оборот криптовалюты

Поправки в Уголовный кодекс (УК РФ), предусматривающие штрафы и сроки за незаконный оборот криптовалюты, нацелена на посредников, обменники и площадки без лицензии. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«Проект предполагает появление в УК новой статьи 171.7, которая устанавливает ответственность за организацию оборота цифровой валюты без регистрации или лицензии Банка России, если это повлекло крупный ущерб или принесло крупный доход. Крупным порогом обозначены 3,5 млн рублей, особо крупным 13,5 млн рублей. По базовому составу обсуждается штраф, принудительные работы или лишение свободы до 4 лет, по квалифицированному (организованная группа, особо крупный размер) до 7 лет. Вступление в силу запланировано на 1 июля 2027 года, то есть сейчас это даже не действующая норма. Самое распространенное заблуждение после таких новостей: «любая операция с криптой теперь уголовно наказуема». Это не так. Конституционный суд в постановлении от 20 января 2026 года № 2-П подтвердил, что законно приобретенная криптовалюта подлежит судебной защите. Федеральный закон № 38-ФЗ от 20 февраля 2026 года признал криптовалюту имуществом для целей уголовного права, но именно в контексте ее изъятия и конфискации по уголовным делам, а не в контексте запрета на владение», — сказал Русяев.

Он пояснил, что сейчас запрещено принимать криптовалюту как оплату товаров и услуг внутри России, рекламировать такой способ расчета. Новая же статья УК РФ расширяет зону риска.

«Статья 171.7 нацелена на посредников, обменники, площадки, то есть на тех, кто организует инфраструктуру обращения крипты вне лицензированного контура. Разовая бытовая операция «поменял рубли на USDT, вывел на зарубежную карту в тенге» формально не выглядит как организация обращения. Но если человек делает это системно, сводит клиентов, берет комиссию, гоняет потоки через подставные карты, он уже попадает в зону риска по проектируемому составу. Параллельно правительство выстраивает легальный контур через законопроект № 1194918-8, который передает Банку России полномочия по лицензированию операторов крипторынка. С 1 июля 2027 года покупка и продажа крипты должны будут проходить через лицензированных посредников, а P2P-сделки с российских карт станут нарушением и для покупателя, и для продавца», — обратил внимание Русяев.

Он добавил, что зарубежные операции допускаются, но только с иностранных счетов и с уведомлением ФНС.

«Логика регулирования простая: владеть можно, расплачиваться внутри страны нельзя, покупать и продавать можно только через легальных операторов», — заключил Русяев.

До этого правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ о введении уголовной ответственности за незаконное обращение криптовалюты.

Ранее в России предложили привлечь ФСБ к борьбе с нелегальными криптообменниками.