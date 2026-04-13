«О взаимности говорить не приходится». Что будет с отношениями России и Венгрии

Песков: Кремль не поздравит Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Петер Мадьяр после победы на парламентских выборах в Венгрии, 12 апреля 2026 года

В Кремле заявили, что Москва готова к диалогу с новым правительством Венгрии. По итогам выборов в парламент страны, которые прошли в минувшее воскресенье, партия премьера Виктора Орбана потерпела сокрушительное поражение. Представители западного экспертного сообщества считают, что это негативно отразится на отношениях Москвы и Будапешта и положительно повлияет на будущее Украины. Какие последствия несет за собой проигрыш Орбана — в материале «Газеты.Ru».

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы. После подсчета более чем 98% голосов оппозиционная проевропейская партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, получила 138 из 199 мест в парламенте Венгрии. Таким образом оппозиция обеспечила себе подавляющее большинство в парламенте страны.

«Сегодня правда восторжествовала над ложью. Сегодня мы победили, потому что венгры не спрашивали, что их родина может сделать для них, — они спрашивали, что они могут сделать для своей родины. Вы нашли ответ», — заявил Мадьяр в своей победной речи.

По данным Национального избирательного управления, на воскресных выборах была зафиксирована рекордная явка — почти 80%. Этот результат, вероятно, частично объясняется огромным количеством молодежи, мобилизовавшейся против Орбана. Такую информацию предоставляет британская газета The Guardian.

Проигравший выборы премьер-министр страны Виктор Орбан сразу же признал поражение своей партии «Фидес».

«Результат выборов для нас болезненный, но ясный. Теперь пришло время зализывать раны и работать из оппозиции», — заявил он.

В ЕС победу оппозиционной партии, которая явно придерживается проевропейской политики, восприняли с ликованием. Сам Мадьяр подтвердил, что Венгрия продолжит оставаться сильным союзником НАТО и ЕС, так как «место Венгрии есть, будет и было в Европе».

«Сегодня вечером сердце Европы бьется сильнее в Венгрии», — написала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.

Почему Орбан проиграл?

Уверенная победа оппозиции на выборах в Венгрии вызвана целым рядом причин. Прежде всего, многие венгры банально устали от долгого правления Виктора Орбана, который находился у власти 16 лет, считает доцент Финансового университета, политолог Вадим Трухачев.

«Еще один важный момент, который сыграл против Орбана — это неправильное позиционирование в ходе предвыборной кампании. Орбан допустил ошибку, когда поставил внешнюю политику вперед внутренней. Европейские избиратели это не любят, так как для них первичен разговор о ценах в магазинах, о состоянии больниц, школ, дорог, о социальных выплатах и рабочих местах. «Фидес» же во главу угла поставила Украину и отношения с Евросоюзом», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Он также считает, что Орбан слишком накалил градус противостояния с Евросоюзом, что заставило избирателей насторожиться.

«Для Венгрии Евросоюз — это основной источник получения денег, и венгры это прекрасно знают. Многие в стране категорически против выхода из Евросоюза, потому что знают, что без него они не проживут. Орбан все-таки перегнул палку в своем противостоянии с Евросоюзом», — заключил Трухачев.

Сокрушительное поражение партии Виктора Орбана на выборах объясняется еще и особенностью системы подсчетов голосов в венгерской избирательной системе.

«Дело в том, что те голоса, которые были отданы за непрошедшие партии, попросту не учитываются, а пустота, соответственно, перераспределяется пропорционально в пользу лидера. Таким образом отрыв выигрывающей партии становится гораздо более существенным», — пояснил политолог Евгений Коктыш.

Он также считает, что на проигрыш «Фидеса» повлияла и поддержка со стороны администрации президента США Дональда Трмапа.

«С обратным знаком сработала поддержка администрации Трампа. После иранских событий американский лидер явно перестал быть популярной фигурой в Европе», — заключил Коктыш.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Белом доме, 7 ноября 2025 года Jonathan Ernst/Reuters

Большой разрыв между «Фидесом» и «Тисой» также свидетельствует и о том, что внутри венгерского общества накопилось много недовольства той системой распределения и перераспределения экономических благ, которая сложилась за период нахождения у власти Виктора Орбана.

«Это результат усталости народа не только от пребывания Орбана у власти, но и от ухудшающихся условий экономического благосостояния. Это свидетельство стремления к перераспределению экономических благ внутри страны. При этом, несмотря на проигрыш, «Фидес» останется крупнейшей партией в Венгрии. Так что Виктор Орбан, скорее всего, останется политически активен», — отметила в беседе с «Газетой.Ru» директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ, доктор политических наук Екатерина Энтина.

Она добавила, что итоги выборов в Венгрии стали наглядной демонстрацией того, что Брюссель, казавшийся слабым игроком, на самом деле остается крайне привлекательным для многих европейцев.

«Евросоюз по-прежнему остается крайне привлекательным для венгерского населения. Брюссель все еще способен оказывать влияние на внутренние процессы в странах-членах ЕС. Итоги выборов в Венгрии свидетельствуют о том, что поддержание собственного благосостояния среднестатистический венгр видит только через кооперацию с наднациональным Брюсселем, даже если в какие-то моменты он ущемляет национальные чувства», — пояснила эксперт.

Победа ЕС и Украины?

Многие западные эксперты назвали проигрыш Орбана на выборах главной победой Украины и Евросоюза. Bloomberg предполагает, что приход к власти в Венгрии оппозиции разблокирует выделение помощи Украине в размере €90 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой и заявил на своей странице в X, что готов к «встречам и совместной конструктивной работе с новым правительством Венгрии на благо обеих стран, а также мира, безопасности и стабильности в Европе».

После объявления результатов власти Украины отменили рекомендации своим гражданам воздержаться от поездок в Венгрию. Глава украинского МИД Андрей Сибига написал в своих социальных сетях, что избирательная кампания, которая якобы была переполнена манипуляциями в отношении Украины, позади, а это значит, что теперь украинцы могут вновь совершать поездки в Венгрию.

При этом издание Politico отмечает, что для украинцев победа Мадьяра имеет «горький привкус», так как будущий премьер-министр Венгрии заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денег в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС .

Мадьяр также скептически относится к некоторым европейским политическим решениям. Он отметил, что импорт российских энергоносителей должен по-прежнему оставаться альтернативным вариантом, который мог бы обеспечить энергетическую безопасность Венгрии.

Отношения с Россией

Представители экспертного сообщества в Европе предсказывают, что с уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии отношения между Москвой и Будапештом заметно ухудшатся.

«С проигрышем партии бывшего премьер-министра Орбана на выборах президент России Владимир Путин потерял ценнейшего союзника внутри Евросоюза, который выступал источником инсайдерской информации», — пишет издание Politico.

Сам глава партии «Тиса» заявил, что в будущем его ждут неизбежные переговоры с Путиным.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом», — заявил Петер Мадьяр.

В свою очередь в Кремле заявили, что Москва по-прежнему открыта к диалогу со всеми странами Европы и с новым правительством Венгрии, которое будет сформировано по итогам состоявшихся накануне выборов.

«Мы слышали заявления о готовности вести диалог, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. <...> Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. О взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле также подчеркнули, что Москва с уважением относится к выбору венгерского народа. При этом Песков отметил, что поздравлять Мадьяра с победой российские власти не станут. «Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — пояснил он.

Российские эксперты уверены, что говорить о принципиальном изменении отношений между Россией и Венгрией преждевременно.

«Несмотря на то, что отдельное националистическое крыло в Будапеште скандировало «Русские вон», это можно связывать не столько с позицией венгерского населения как такового, сколько с отдельными группами, которые сейчас будут чувствовать себя более свободно. Однако сегодня экономика Венгрии довольно плотно завязана на атомный энергетический диалог с Россией и одномоментного разрыва связей Москвы и Будапешта не случится», — сказала политолог Екатерина Энтина.

Она добавила, что проигрыш Орбана все-таки ломает довольно комфортную для России выстроившуюся в последнее десятилетие схему взаимодействия с более широким регионом. Имеются в виду контакты с Сербией, Македонией, отдельными политическими группами в Хорватии и Республикой Сербской.

«Взаимодействие Москвы с отдельными региональными игроками во многом подкреплялось крепкими отношениями Кремля и Будапешта. Мадьяр же станет проводником безусловно европейской повестки в регионе, а не сторонником международного балансирования, каким был Орбан», — заключила Энтина.

Несмотря на публичные заявления Петера Мадьяра относительно России, географические, экономические и исторические особенности отношений Москвы и Будапешта никуда не исчезнут, отметил в беседе с «Газетой.Ru» член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Будапешт по прежнему будет в значительной степени зависеть от нормальных отношений с Россией, прежде всего в торгово-экономической сфере. Новое венгерское правительство столкнется с очень серьезными проблемами обеспечения социально-экономического благополучия народа, а сделать это без устойчивого снабжения российскими энергоносителями будет крайне сложно», — сказал политик.

Он также уточнил, что сам Орбан никогда не был пророссийским политиком, он не отрицал необходимости существования НАТО и ЕС, но стремился принимать наиболее выгодные для него решения.

«Если уж говорить о каких-то пристрастиях Виктора Орбана, то он был приверженцем трампистской идеологии и выражал свою дружбу и поддержку только нынешней американской администрации. Для Белого дома проигрыш Орбана, конечно, стал репутационным ударом, но совершенно не критичным», — заключил Климов.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Орбана в Будапеште 7 апреля, чтобы поддержать его переизбрание, и обвинил ЕС во вмешательстве в выборы. Однако слова поддержки оказались тщетными, а поражение Орбана «нанесло удар по Белому дому, который теперь потерял своего ключевого союзника в Европе», пишет Politico.