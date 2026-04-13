В Минспорта РФ поблагодарили за снятие санкций с российских пловцов

Министр спорта России Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале поблагодарил руководителя Международной федерации плавания (World Aquatics) Хусейна Аль-Мусаллама за решение о том, что российские спортсмены будут допущены к участию в международных турнирах под эгидой организации с национальными атрибутами.

По его словам, диалог о полном возвращении россиян начался в январе 2026 года во время саммита в Ташкенте.

«Благодарен господину Мусалламу за твердую позицию в этом вопросе. Очень важно, что международный спортивный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей», — написал Дегтярев.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

