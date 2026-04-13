Трамп назвал условие для сделки с Ираном

Трамп: сделки с Ираном не будет, если страна не откажется от ядерных амбиций

Президент США Дональд Трамп во время незапланированного общения с журналистами заявил, что сделки с Ираном не будет, если Исламская Республика не откажется от ядерных амбиций. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что вопрос наличия ядерного оружия у Ирана стал якобы основной причиной срыва переговоров в пакистанском Исламабаде.

«Думаю, они согласятся на это. На самом деле, я в этом уверен. Если они не согласятся, сделки не будет», — сказал глава Белого дома.

12 апреля Трамп заявил, что Иран на переговорах в Пакистане не согласился отказаться от своих ядерных амбиций.

11 апреля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран не согласился на условия Вашингтона.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также сказал, что Иран и США не пришли к единой позиции по двум-трем важным вопросам.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.