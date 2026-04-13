Новую российскую вакцину от рака кишечника разрешили колоть всем пациентам

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение новой персонализированной вакцины «Онкокорна» для терапии колоректального рака, поскольку препарату подтвердил свою действенность и безопасность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Доклинические исследования новой онковакцины, разработанной в ФМБА, полностью подтвердили ее эффективность и безопасность», — говорится в сообщении агентства.

Параллельно ФМБА сообщило о начале испытаний другой пептидной онковакцины — «Онкопепт». Первый пациент уже получил препарат, его переносимость оценена как хорошая. Введение второму пациенту запланировано на 20 апреля.

Обе разработки ведутся в рамках государственной программы по созданию персонализированных противоопухолевых вакцин. Колоректальный рак входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний в России. В отличие от «Онкокорны», «Онкопепт» пока находится на стадии клинических испытаний, по итогам которых будет принято решение о его массовом применении для терапии.

Кроме того, первый пациент в РФ уже получил персонализированную отечественную мРНК-вакцину «Неоонковак». Прививку 60-летнему пациенту из Курской области с диагностированной меланомой сделали в НМИЦ радиологии Минздрава России. Предполагается, что после испытаний препарат будет применяться на ранних стадиях заболевания.

Ранее российские вакцины от рака включили в ОМС.