Европейский союз платит очень высокую цену, но не за зависимость от иностранной энергии, как считает глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а за глупость бюрократии Брюсселя. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Нет. Евросоюз платит чрезвычайно высокую цену за глупость и предательство интересов Европы со стороны брюссельской бюрократии», — написала дипломат.

13 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила, что расходы Европы на импорт энергоресурсов выросли с начала конфликта вокруг Ирана на €22 млрд. Она подчеркнула, что блокада Ормузского пролива наносит тяжелый ущерб экономике.

Также во время выступления она добавила, что ЕК на саммите 23 апреля намерена предложить использовать нефтяные резервы Евросоюза (ЕС) из-за ситуации на Ближнем Востоке, чтобы повлиять на цены.

