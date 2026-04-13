Мелони вступилась за папу Римского перед Трампом

Remo Casilli/Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала недопустимыми высказывания президента США Дональда Трампа о папе Римском Льве XIV. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее заявление.

«Я считаю слова президента Трампа в адрес Папы неприемлемыми. Папа Римский является главой Католической Церкви, и нормально, и справедливо, что он призывает к миру и осуждает все формы войны», — заявила Мелони.

До этого Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social раскритиковал папу Римского Льва XIV. По словам политика, если бы его не было в Белом доме, понтифика бы не было в Ватикане. Трамп заявил, что не хочет, чтобы папа Римский считал, что Ирану нужно ядерное оружие.

При этом сам Лев XIV позже заявил, что не боится администрации Белого дома и продолжит высказываться в том числе относительно войны в Иране. Лев XIV подчеркнул, что не будет вступать в дебаты, а его высказывания не направлены «против кого-то». Он призвал искать пути для построения мостов к миру и избегать войн всегда, когда это возможно.

