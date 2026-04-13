Правительство Колумбии хочет усыпить бегемотов Пабло Эскобара

Annegret Hilse/Reuters

Правительство Колумбии объявило о планах приступить к эвтаназии бегемотов, завезенных в страну наркобароном Пабло Эскобаром в 1980-е годы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это необходимая мера для сокращения численности. Без нее контролировать популяцию невозможно, и, как показывают оценки, к 2030 году у нас будет не менее 500 бегемотов, которые наносят ущерб экосистемам и таким местным видам, как ламантины и речные черепахи», — заявила министр окружающей среды Ирене Велес.

По словам министра, речь идет об ответственности государства за сохранение биологического разнообразия в стране, так как ввезенный вид оказывает серьезное влияние на водные экосистемы региона Магдалена-Медио.

«Именно из ответственности перед нашими экосистемами мы обязаны принимать такие решения», - подчеркнула Велес.

План правительства Колумбии предусматривает, что уже во втором полугодии ткущего года будут отобраны для эвтаназии около 80 животных.

Истоки колумбийской популяции бегемотов уходят к четырем животным, завезенным наркобароном Пабло Эскобаром на его ранчо «Неаполь» в 1980-х годах. После устранения Эскобара гиппопотамы оказались на свободе, и их численность начала быстро увеличиваться благодаря отсутствию естественных врагов. В настоящее время по официальным данным в стране насчитывается от 169 до более чем 200 бегемотов.

Ранее суд в Колумбии разрешил охоту на «кокаиновых бегемотов» Эскобара.

 
