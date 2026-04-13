«Второй день рождения»: очевидцы рассказали об обрушении моста Строителей в Ленобласти

Жители Ленинградской области рассказали об обрушении моста в Волхове. Так, Евгении Асюхиной пришлось бежать по путепроводу вместе с мужем и собакой, сообщает 78.ru.

«Когда мы прошли вот этот почти пролет, получается, зашаталось вот так вот все. Я сначала ничего не поняла. Муж кричит: «Мост рушится, беги! Я иду, впереди собака, муж сзади. И мы побежали, а расстояние очень большое бежать. И я не знаю, я, наверно, кросс сдала 100%», — рассказала женщина.

Евгения призналась, что в этот момент ей было очень страшно. Она отметила, что после пережитого считает день 13 апреля, когда все произошло, особенным: «Второй день рождения у нас сегодня».

Об обрушении моста сообщил глава администрации Волховского муниципального района 13 апреля. В настоящее время проход по мосту запрещен. Проводится расследование для установления причин произошедшего. Сафонов пообещал представить дополнительную информацию позднее.

