Армению накрыла волна протестов перед парламентскими выборами

В Армении начались масштабные митинги в преддверии парламентских выборов, которые пройдут через два месяца. Оппозиция объявила о консолидации сил, пишет Telegram-канал Baza.

«В минувшие выходные в столице Армении прошел один из самых крупных митингов за последние месяцы — около 40 тысяч человек прошли маршем по Еревану и приняли участие в мероприятии партии «Сильная Армения» и сформированного вокруг нее политического альянса оппозиции», — сказано в посте.

Лидер движения, кандидат на пост премьер-министра бизнесмен Самвел Карапетян обратился к собравшимся по видеосвязи. Он выступил за экономические преобразования и прекращение религиозного раскола.

11 апреля сообщалось, что сторонники партии «Сильная Армения» провели шествие по центральным улицам Еревана, проходя мимо здания правительства страны. Как писали СМИ, шествие прошло спокойно, без инцидентов, и полиция не стала вмешиваться в действия протестующих. Участники акции скандировали «Самвел — премьер». До этого на площади Свободы состоялся митинг, где на большом экране транслировали выступление Карапетяна, который в настоящее время находится под домашним арестом.

Ранее в Кремле высказались о выборах в Армении.