В Госдуме назвали двойственным решение по новому лимиту в РПЛ

Депутат Журова назвала двойственным решение по новому лимиту на легионеров в РПЛ
Максим Блинов/РИА Новости

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью РИА Новости заявила, что решение об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) имеет две стороны медали.

По ее словам, клубы, которые используют зарубежных игроков, могут пострадать от этого нововведения.

«Понятно, что команды, которые за счет иностранцев показывали более высокий уровень, могут от этого пострадать. Но если смотреть с точки зрения развития российского футбола, то, конечно, хотелось бы, чтобы у наших игроков было больше возможностей играть внутри страны», — заявила Журова.

С чемпионата-2026/27 клубам разрешат включать в основной состав не более 12 легионеров, при этом одновременно на поле смогут находиться не больше семи из них.

Реформа лимита не ограничится одним сезоном. Предполагается ежегодное ужесточение квот. В сезоне-2027/28 планка опустится до схемы «11 легионеров в заявке — 6 на поле».

В ноябре стало известно о подписании министром спорта Михаилом Дегтяревым указа о введении нового лимита на легионеров в РПЛ до конца 2025 года.

Ранее легенда «Спартака» восхитился новым лимитом на легионеров.

 
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
