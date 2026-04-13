Масштабные военные приготовления среди стран-членов Евросоюза не оставляют сомнений, что Европа готовится к большой войне против России, а это «игра с огнем». Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, чьи слова приводит РИА Новости.

По его данным, с февраля 2022 года по 2025 год страны Евросоюза нарастили расходы на оборону почти на 60%. Кроме того, в ЕС поставили задачу повысить обороноспособность к 2030 году, заметил дипломат.

«Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как «игра с огнем», поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать зеркально», — сказал Небензя.

Он напомнил, что никто из завоевателей, приходивших в Россию с мечом, не уходил «подобру-поздорову».

До этого финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что решение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Евросоюза будет иметь негативные последствия из-за возможного ответа России. По его словам, Россия не представляет угрозы для Европы и хочет возобновить диалог, но в случае, если милитаризация Европы продолжится и будет сохранен прежний политический курс, Евросоюзу «придется винить себя в том, что он стал угрозой для России».

