В ЦБ заявили, что Евросоюз нарушил собственную юридическую процедуру

Брюссель нарушил собственную юридическую процедуру при блокировке российских активов. Об этом говорится в выдержках из иска Банка России к Совету ЕС, пишет РИА Новости.

Отмечается, что такая мера была использована с целью обойти необходимость принятия процедуры единогласно.

«Истец утверждает, что совет нарушил принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, который включен в право ЕС как норма, подлежащая судебному контролю», — говорится в сообщении.

В ЦБ уверены, что Брюссель злоупотребил собственными полномочиями.

В декабре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что разблокирование замороженных в Евросоюзе суверенных активов России теперь возможно, только если за это проголосует квалифицированное большинство европейских стран. Глава ЕК отметила, что раньше российские активы в Евросоюзе могли быть разморожены даже в ситуации, если хотя бы одна европейская страна отказалась продлевать решение об их заморозке.

Ранее ЦБ РФ помог инвесторам вернуть заблокированные активы на 5,3 трлн руб. с 2022 года.