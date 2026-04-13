Психотерапевт рассказал, когда назначают антидепрессанты детям

Назначение антидепрессантов детям возможно, когда симптомы расстройства настолько выражены, что психотерапия без медикаментозной поддержки не работает. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, психотерапевт клиник «Атлас» Тимур Муталиев.

«Назначение антидепрессантов детям — это не перегиб системы, а нормальная практика, если есть показания. У детей действительно бывают тревожные и депрессивные расстройства, и в части случаев они выражены настолько, что без медикаментозной поддержки психотерапия просто не работает. Препараты — не первая линия на всякий случай. Сначала всегда оценивается тяжесть состояния, контекст — школа, семья, нагрузка — и по возможности подключается психотерапия», — объяснил Муталиев.

Врач предупредил, что если у ребенка есть выраженная тревога, депрессия, нарушение сна, отказ от школы, негативные мысли, то затягивание с лечением может быть куда опаснее, чем сами препараты.

«По безопасности: используются не любые антидепрессанты, а те, чья эффективность и безопасность изучены у детей, в первую очередь СИОЗС (Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина)», — уточнил Муталиев.

По его словам, при правильном подборе дозы и наблюдении риск серьезных побочных эффектов низкий. Гораздо больший вред может нанести нелеченое расстройство: оно влияет на развитие, обучение и формирование личности.

«Синдром отмены возможен, но это не зависимость. Это временная реакция организма на резкое прекращение препарата, поэтому лечение всегда заканчивают постепенно, под контролем врача», — пояснил психотерапевт.

Он добавил, что вопрос не в том, давать или не давать таблетки детям, а в том, есть ли показания и ведет ли лечение специалист. В грамотных руках это безопасный и часто необходимый инструмент, констатировал Муталиев.

До этого телеграм-канал SHOT сообщил, что в России наблюдается снижение возраста пациентов, принимающих антидепрессанты. Среди пациентов — дети с 9 лет. Причинами называют родительское давление, влияние соцсетей и информационную перегрузку.

