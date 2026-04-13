Юноша выстрелил в свою возлюбленную после неудачной шутки

В США 20-летний мужчина выстрелил в машину подруги после шутки об измене
Американец выстрелил в девушку, которая притворилась, что изменила ему. Об этом сообщает WBTV.

В Шарлотте, Северная Каролина, 20-летний Шайхид Айви обстрелял автомобиль с пятью людьми после неудачного розыгрыша своей девушки. По данным полиции, поводом стала шутка Невеи Ковингтон, с которой Айви встречался пять месяцев. 5 апреля вместе с друзьями она находилась в торговом центре, и один из них позвонил Айви, притворившись ее любовником. Тот отслеживал свою девушку через приложение и начал преследование автомобиля, в котором она находилась.

Молодой человек заставил автомобиль остановиться, несколько раз выстрелив в воздух, затем Айви произвел около трех выстрелов по транспортному средству и скрылся. В результате разбились стекла, однако никто не пострадал. Айви уже привлекался к ответственности за взломы, сговор и кражу авто, а также нарушение испытательного срока. Теперь ему предъявлено обвинение по пяти пунктам. Он должен предстать перед судом 23 апреля.

Ранее в Петербурге подросток восемь раз выстрелил в спину бывшей девушке из пневматики.

 
