В Дагестане два десятка лошадей спасли из снежного плена

Двадцать лошадей, заблокированных из-за аномальных снегопадов в горах Дагестана, удалось вывести в безопасное место. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

«На границе Гумбетовского и Ботлихского районов завершилась операция по спасению табуна лошадей, оказавшегося в снежном плену. Из-за аномальных снегопадов животные оказались заблокированы на высокогорье… К сожалению, 10 лошадей из табуна спасти не удалось, однако 20 животных были успешно выведены в безопасное место», – говорится в сообщении.

Министерство сообщает, что в связи с большим количеством снега многие пастбища оказались недоступны, а животноводческие стоянки – отрезанными от дорог. В настоящее время по информации ведомства ведутся работы по эвакуации скота на безопасные участки и организации подвоза кормов. Там, где тяжелая техника еще не может пройти, фермеры прокладывают маршруты вручную. Отмечается, что погодные условия в последние дни были крайне сложными: глубокий снег мешал передвижению, а низкая видимость заставляла спасателей ориентироваться по компасу.

До этого в Дагестане из-за обрушения моста без сообщения остались шесть населенных пунктов. В итоге автомобильное движение перекрыто на участке дороги «Подъезд от автодороги Леваши – Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала к селу Кунки.

Ранее в Дагестане спасли животных из приюта, который затопило во время ливней.

 
