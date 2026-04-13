Создан чип, способный выдержать условия на поверхности Венеры

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Science: создан чип, способный работать на Венере при температурах до 700 °C
NASA

Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали чип, способный работать при экстремальных температурах до 700 °C без специальных охлаждающих устройств. Благодаря этому электронное устройство может выдержать высокую температуру поверхности Венеры. Результаты исследования опубликованы в Science.

Речь идет о мемристоре — наноразмерном элементе, который одновременно хранит данные и участвует в вычислениях. Устройство создано из вольфрама, оксида гафния и графена — материалов, способных выдерживать экстремальные температуры. В ходе испытаний мемристор стабильно работал при 700 °C, и признаков отказа зафиксировано не было.

До сих пор большинство электронных компонентов начинали выходить из строя уже при нагреве около 200 °C, что ограничивало их применение в космосе, энергетике и промышленности. Новая разработка может преодолеть этот барьер.

«Ключевую роль сыграл слой графена. Обычно при нагреве атомы металла начинают перемещаться внутри структуры, что приводит к короткому замыканию и разрушению устройства. Однако графен блокирует этот процесс: атомы вольфрама не могут закрепиться на его поверхности, что предотвращает деградацию», — объяснили ученые.

Как отмечают авторы, эффект был обнаружен случайно, но затем подтвержден с помощью электронной микроскопии и квантового моделирования.

Разработка может найти применение в условиях, где обычная электроника не работает: на поверхности Венеры, в системах геотермального бурения, а также в ядерной и термоядерной энергетике. Исследователи подчеркивают, что до практического внедрения еще далеко, однако сама возможность создания устойчивой к экстремальному нагреву электроники уже подтверждена.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!