В Госдуме предложили сделать общественный транспорт бесплатным в одной ситуации

Депутат Прокофьев: общественный транспорт должен быть бесплатным при сбоях связи
В России необходимо законодательно закрепить право граждан на бесплатный проезд в общественном транспорте во время цифровых сбоев в работе платежных сервисов и терминалов. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы от КПРФ Артем Прокофьев.

«Складывается своеобразная цифровая реальность, когда любые сервисы, в том числе жизнеобеспечения, могут внезапно перестать работать — от банковских приложений до транспортных терминалов. При этом государство на протяжении длительного времени проводило целенаправленную политику по сокращению использования наличных средств», — отметил парламентарий.

Он напомнил, что в последнее время участились случаи, когда граждане не могут добраться до нужного места из-за отказа систем безналичной оплаты. Особенно показательной, по словам депутата, стала ситуация в московском метро, куда после технического сбоя 3 апреля пассажиров пускали бесплатно.

Ранее россияне рассказали, как часто с них теперь требуют оплату наличными.

 
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
