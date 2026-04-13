Трамп заявил, что Тегеран сам захотел выйти на сделку

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы сам связался с его администрацией в понедельник и выразил желание пойти на сделку. Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Этим утром нам позвонили нужные люди, те, кто надо, и они хотят договориться… Они очень сильно хотят заключить сделку, просто жаждут этого», — сказал глава государства.

До этого агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленное американское официальное лицо писало, что делегация Ирана на переговорах с американской стороной в Исламабаде отказалась выполнять требование США о прекращении обогащения урана и уничтожении соответствующих промышленных предприятий. По его информации, Тегеран также отказался полностью открыть для судоходства Ормузский пролив. Кроме того, Иран отказался от прекращения финансовой поддержки движений ХАМАС в Палестине и «Хезболла» в Ливане, а также йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде, прошедших 11 и 12 апреля. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

Ранее президент США заявил, что ему все равно, вернется ли Иран к переговорам.

 
