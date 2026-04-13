Осужденный на семь лет экс-супруг Лерчек проведет две недели в СИЗО

Экс-супруга блогерши Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема доставят в столичный СИЗО «Капотня», где он две недели проведет на карантине. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

«Чекалина доставят в СИЗО «Капотня», где он проведет время на карантине. Обычно это 14 суток», — сказано в сообщении.

За это время Чекалин пройдет медицинское освидетельствование, а также проконсультируется с психологом для адаптации к новым условиям жизни.

Чекалина признали виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 194,5 млн рублей.

Перед судом Чекалин рассказал журналистам, что предупредил детей о возможном невозвращении домой, поэтому на заседание суда он пришел с вещами.

Экс-супруг Лерчек добавил, что все еще не признает свою вину в деле. По словам мужчины, он шел на оглашение приговора с «чистой совестью».

Ранее Лерчек попросила суд проявить милосердие к ее экс-супругу, которому грозит срок.