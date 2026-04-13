Пенсионера из Москвы вынудили продать долю в квартире под угрозами

Пенсионер из Москвы стал жертвой черных риелторов
Черные риелторы под угрозами принудили пенсионера из Москвы к продаже доли в квартире, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Преступление произошло в жилом доме на улице Восточная в Южном административном округе, где двое мужчин 1987 и 1988 годов рождения уже завладели 2/3 доли недвижимости, а затем решили отобрать оставшуюся 1/3 долю у 59-летнего пенсионера.

Злоумышленники создали невыносимые условия проживания и оказывали на мужчину сильное моральное и психологическое давление. Они круглосуточно находились в квартире, угрожали пенсионеру насилием и порчей имущества, вынуждая его продать долю по цене существенно ниже рыночной.

Суд признали их виновным по п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделки, совершенное под угрозой применения насилия, организованной группой). Одному мужчине назначено 7 лет лишения свободы, второму — 7,5 лет. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

