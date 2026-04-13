Россиянка выиграла медаль на чемпионате мира

Тхэквондистка Рамазанова выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира по юниорам

Российская тхэквондистка Аминат Рамазанова выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Узбекистане.

Спортсменка, выступающая в весовой категории до 55 кг, дошла до полуфинальной стадии турнира, где уступила представительнице Китая Цзысюань Лю.

Чемпионат мира среди юниоров по тхэквондо стал первым в данном виде спорта, где российские спортсмены выступают под национальным флагом.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

