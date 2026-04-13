В Тюмени двухлетний ребенок сбежал и был найден в 700 метрах от детсада

Двухлетняя девочка самостоятельно ушла из детсада в Тюмени и добралась до торгового центра. Об этом стало известно 72.RU.

Ребенок вышел из частного детского сада «Алфавит» на улице Федюнинского, самостоятельно преодолел 700 метров до ТЦ «Остров», пройдя по надземному переходу. На девочку, гуляющую без присмотра взрослых, обратила внимание прохожая, которая вызвала полицию, затем ребенок воссоединился с родителями.

«Девочка передана отцу. Идет проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюмени.

В администрации дошкольного учреждения инцидент подтвердили, заявив, что девочка убежала во время прогулки. Как сообщается, руководство детсада обещает пятиразовое питание, ежедневные фото- и видеоотчеты, развивающие занятия и квалифицированных воспитателей, а на его территории установлены камеры видеонаблюдения.

7 апреля собаки искусали двухлетнюю девочку, сбежавшую из детского сада под Астраханью. Воспользовавшись тем, что калитка территории сада была не заперта, девочка самостоятельно ушла из детсада и оказалась в парке, где на нее напали бродячие собаки. Пострадавшей потребовалась помощь медиков, ее госпитализировали с множественными укушенными ранами тела.

Ранее в Екатеринбурге двое двухлетних детей сбежали из детского сада и заблудились.

 
Недружественная Венгрия, новые даты начала ЕГЭ и уголовка за пасхальный кальян. Главное за 13 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!