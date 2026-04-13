Дмитриенко оправдался за просьбы снимать на концертах на фоне скандала с Кридом

Певец Дмитриенко заявил, что просит снимать на концертах для продвижение песни

Певец Ваня Дмитриенко в Telegram-канале объяснил свою просьбу снимать на концертах.

По словам Дмитриенко, это его способ продвижения новой песни.

«Я говорю на концертах об этом часто. Никого не хотел задеть. Не сводите все в одно, пожалуйста!» — заявил артист.

В апреле издание kp.ru утверждало, что просьба снимать от Дмитриенко была подколом в адрес Егора Крида, который на концерте выхватил телефон из руки желающей с ним сняться фанаткой.

В этом месяце на платформе TikTok завирусился ролик 2024 года, в котором Крид вырвал из рук поклонницы смартфон.

«Малая, это все фигня полная! Здесь (Крид ткнул фанатку в лоб) все должно быть. Вот тут твоя память и в сердце твоя память, понимаешь? А здесь (он показал на телефон) может память закончиться», — заявил певец.

В апреле 2025 года Егор Крид заставил поклонников извиняться во время концерта в Астрахани. На выступлении певец Крид увидел, что одной из фанаток стало плохо. Он приостановил концерт, чтобы оказать ей необходимую помощь. Однако оказалось, что девушка пребывала в здравии. Издание уточнило, что поклонница притворилась, что у нее плохое самочувствие. Так сделало несколько фанатов. Из-за этого артист замолчал и отвернулся от зала. После этого поклонники хором извинились.

