Звезда «Джона Уика» обвинила Кэти Пэрри в сексуальном насилии

Австралийская актриса Руби Роуз в Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинила Кэти Пэрри в сексуальном насилии.

Роуз комментировала реакцию Кэти Перри на концерт Джастина Бибера на фестивале Coachella. Актриса рассказала, что певица домогалась до нее в ночном клубе Мельбурна.

Артистка отметила, что отдыхала на коленях лучшего друга, когда к ней подошла исполнительница. По ее словам, знаменитость оттянула свои трусы, села ей на лицо и начала тереться половыми органами. Когда актриса осознала, что происходит, ее вырвало.

Инцидент произошел, когда Роуз было около 20 лет. Сейчас ей 40. Как объяснила артистка, она не стала обращаться в полицию из-за страха, что ей не поверят и не помогут.

«Мне потребовалось почти 20 лет, чтобы сказать это публично. Я так благодарна, что смогла найти в себе силы заговорить, но это лишь показывает, насколько сильно влияют на человека травмы и сексуальное насилие. Спасибо, что выслушали меня», — рассказала актриса.

После своего признания Роуз начала получать истории от других жертв сексуального насилия. Она поблагодарила всех женщин, которые поделились с ней таким.

Руби Роуз известна по таким проектам, как «Оранжевый — хит сезона», «Джон Уик 2», «Флэш», «Стрела», «Черная материя», «Супергерл», «Бэтвумен».

Ранее спасатель подверг сексуальному насилию обездвиженную актрису.

 
