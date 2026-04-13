Трамп удалил свое фото в образе «целителя»

Президент США Дональд Трамп удалил со своей страницы в соцсети Truth Social сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он представлен в образе «целителя».

Пост с картинкой был опубликован в понедельник около 4.50 мск. При этом по состоянию на 18.50 мск, публикация была удалена. Остальные посты, опубликованные американским президентом, остаются доступны пользователям.

На созданном ИИ изображении глава государства кладет одну руку на лоб лежащему в кровати человеку. В момент его прикосновения вокруг головы пациента появляется свет. В другой руке у политика находится шар света. Вокруг него и пациента стоят американский военный, медсестра, сторонник Трампа в фирменной бейсболке и женщина с руками, сложенными в молитвенном жесте. На заднем плане видны символы США — флаг, статуя Свободы и орел. В небе пролетает военная авиация.

До этого американский президент раскритиковал в Truth Social папу Римского Льва XIV. По мнению Трампа, если бы его не было в Белом доме, понтифика бы не было в Ватикане. Трамп также заявил, что не хочет, чтобы папа Римский считал, что Ирану нужно ядерное оружие, и критиковал его самого.

Ранее Трамп опубликовал фото с собой в роли президента Венесуэлы.

 
