Небензя изъявил желание познакомиться с учителем истории Каллас

Pascal Kesselmark/IMAGO/Global Look Press

Российский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя припомнил главе европейской дипломатии Кае Каллас, как та сочла чем-то «новеньким» роль России и Китая в разгроме фашистских войск, и изъявил желание познакомиться с ее учителем истории. Его слова приводит РИА Новости.

Во время заседания Совбеза ООН Небензя процитировал Каллас: «Россия обращалась к Китаю и говорила: «Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли ВОВ, мы победили нацизм», а я подумала: «Это что-то новенькое».

«И это говорит высокий представитель Европейского союза по иностранным делам, которому ничего не известно о том, что именно народы СССР и «Поднебесной» приняли на себя главный удар во Второй мировой войне. Нам очень хотелось бы познакомиться с учителем истории госпожи Каллас», — отметил Небензя.

В апреле Каллас обвинила Россию в агрессии против 19 стран за последние сто лет. В ответ на это помощник президента РФ Юрий Ушаков предложил главе евродипломатии прислушаться к его совету и начать употреблять алкоголь. В Кремле с иронией отреагировали на заявление главы евродипломатии, связав его с «новыми открытиями эстонских историков». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что коллегам Каллас «нравится наслаждаться» ее позором. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что Каллас училась в плохой советской школе.

 
