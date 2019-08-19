В Сети появился тизер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»

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В Интернете появился первый тизер нового сезона драмеди-сериала «Удивительная миссис Мейзел». Об этом сообщает Th Hollywood Reporter.

Отмечается, что видео появилось в рамках предстоящей премьеры третьего сезона сериала, который выйдет 6 декабря.

В новом сезоне впервые появится актер Стерлинг К. Браун, который знаменит по картинам «Черная пантера», а также работе в сериале «Сверхъестественное».

Рэйчел Броснахэн, получившая за работу в сериале «Золотой глобус», вновь появится в главной роли. Большая часть действий нового сезона будет проходить в Майами.

Ранее сообщалось, что дочь князя Монако снялась в «Удивительной миссис Мейзел».