Майкл Шин снимется в фильме «Кто хочет стать миллионером»

Британский актер Майкл Шин сыграет в фильме «Кто хочет стать миллионером». Об этом сообщает Metro.

Отмечается, что картина будет основана на скандальном выпуске английской версии одноименной программы. Поясняется, что в этом выпуске майор британской армии Чарльз Ингрэм обманным путем выиграл крупную сумму денег.

Уточняется, что актер исполнит роль телеведущего Криса Тарранта, который вел интеллектуальную викторину с 1998 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз сыграет в фильме о Джеймсе Бонде.