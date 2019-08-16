Владимир Хотиненко заявил, что подвиг летчиков, посадивших A321, достоин фильма

Российский режиссер Владимир Хотиненко считает, что ситуация с аварийной посадкой и подвигом пилотов пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле в Подмосковье достойна того, чтобы снять фильм. Об этом передает РИА «Новости».

По его словам данная ситуация исключительна.

Он отмечает, в Голливуде экранизация историй чудесного спасения авиапассажиров является классической традицией.

При этом режиссер отмечает, что для создания фильма нужно написать хороший сценарий.

«Если такой сценарий будет, то ничего худого я не вижу. В этой истории есть что-то очень важное», — прокомментировал Хотиенко.

Ранее сообщалось, что пилотам А321 Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоили звания Героев России.