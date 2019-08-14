«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Студия «Квартал-95», которая занимается производством развлекательного контента, впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает Liga.net.

Как отмечается, артисты исполнили песню об отношениях главы государства и главы его офиса Андрея Богдана и показали сценку. Во время выступления актер в роли президента назвал «Богдана» «Эдуардом-Константином». Кроме того, артисты показали пародию на спортивную жизнь Зеленского.

Ранее СМИ назвали актера на роль Зеленского в передаче «Вечерний квартал».