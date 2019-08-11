Украинская балерина погибла в ДТП

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП в Полтавской области. Об этом сообщил в фейсбуке художественный руководитель Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег Орищенко.

По его словам, авария произошла, когда артистка вместе со своим супругом возвращалась из отпуска в Италии на маршрутке из Борисполя в Харьков.

Он отметил, что после происшествия Исакова была доставлена в больницу с многочисленными травмами. Врачам не удалось спасти девушку.

До этого стало известно о ДТП на дороге в Великобагачанском районе Полтавской области, где столкнулись автобус и маршрутка.