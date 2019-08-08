Юбилейный 50-й фестиваль «Вудсток» не пройдет

Юбилейный 50-й музыкальный фестиваль «Вудсток» в этом году не состоится. Об этом информирует официальный сайт фестиваля «Вудсток».

Как известно, фестиваль должен был начаться 16 и продлиться до 18 августа. Его планировали провести рядом с Балтимором.

Отмечается, что до официального заявления об отмене фестиваля, в нем отказались участвовать группы Santana, Country Joe, а также певица Майли Сайрус.

Ранее стало известно, что на фестивале Beat Film Festival продемонстрируют фильм про «Вудсток».