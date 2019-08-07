Подозреваемый признался в убийстве Михаила Круга, сообщили СМИ

Киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение, признался в убийстве Михаила Круга, передает Mash.

Отмечается, что Агеева 6 августа привозили в дом Михаила Круга.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции привезли в дом Михаила Круга в Твери подозреваемого в его убийстве, чтобы провести следственный эксперимент.

Музыкант был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в поселке Мамулино. Исполнители и возможные заказчики убийства не были названы до сих пор.