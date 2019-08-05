Вилли Токарев оставил родственникам многомиллионное наследство

Советско-американский певец Вилли Токарев после смерти оставил родственникам многомиллионное наследство. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Отмечается, что артисту принадлежала недвижимость в Москве, Нью-Йорке и Ялте. Также он был обладателем яхты, которая в настоящее время пришвартована на южном берегу Крыма.

По сведениям издания, его двухкомнатная ялтинская квартира оценивается в сумму около $200 тыс. Московские апартаменты в высотке на Котельнической набережной площадью 60 квадратных метров стоят 35 миллионов рублей. Кроме того, певцу принадлежал дом в США известно, в которой живут дети и вдова Токарева.

Также уточняется, что родственники Токарева будут в равных долях получать авторские отчисления за его песни.

Ранее сообщалось о причине смерти певца Вилли Токарева.