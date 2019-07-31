Умер Харольд Принц

Режиссер и продюсер Бродвейского театра Харольд Принц умер. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что на момент смерти деятелю искусства был 91 год.

По информации его публициста Рика Мирамонтеса, режиссер скончался после непродолжительной болезни в исландском Рейкьявике.

Гарольд Принц известен благодаря таким постановкам, как «Призрак оперы», «Кабаре», «Компания» и «Суини Тодд».

Как отмечается, режиссер являлся лауреатом 21 премий «Тони».

Ранее сообщалось о смерти актера Рутгера Хауера.