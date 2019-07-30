Фанаты Rammstein устроили гонку за лучшие места на концерте
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Толпа фанатов напугала прохожих, когда бежала на московский концерт группы Rammstein. Об этом пишут «Известия».
Как отмечается, фанаты музыкантов по пути к месту проведения концерта пробежали многометровую дистанцию, толкаясь и падая на пути.
Самые быстрые из поклонников смогли занять лучшие места на танцполе.
Ранее сообщалось, что улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein.
Также стало известно, что фронтмен Rammstein управлял самолетом на пути в Москву.