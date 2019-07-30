Фанаты Rammstein устроили гонку за лучшие места на концерте

Толпа фанатов напугала прохожих, когда бежала на московский концерт группы Rammstein. Об этом пишут «Известия».

Как отмечается, фанаты музыкантов по пути к месту проведения концерта пробежали многометровую дистанцию, толкаясь и падая на пути.

Самые быстрые из поклонников смогли занять лучшие места на танцполе.

Ранее сообщалось, что улицы Москвы перекроют из-за концерта Rammstein.

Также стало известно, что фронтмен Rammstein управлял самолетом на пути в Москву.