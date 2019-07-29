Стали известны подробности о состоянии Инны Чуриковой

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер проинформировал о состоянии актрисы Инна Чуриковой, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время актриса готовится к выписке. Он предположил, что после этого она направится отдыхать.

«Инна Михайловна в идеальном состоянии и через день-два выпишется из больницы», — сказал Варшавер.

Он добавил, что общался с Чуриковой и она находится в отличном настроении.

Ранее Чурикова рассказала о причине падения со сцены.

Актриса внезапно упала со сцены во время спектакля «Русская песня». Из-за инцидента постановку прервали. После падения Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии. Актриса попала в реанимацию. Однако потом ее перевели в обычную палату в отделение острых эндотоксикозов в НИИ имени Склифосовского.