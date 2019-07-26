Команда «Что? Где? Когда?» ответила на смену названия

Команда знатоков «Новое величие», которая принимает участие в телеигре «Что? Где? Когда?» (ЧГК), отреагировала на смену названия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам капитаны команды Ильи Думанского, данное требование является прецедентом для всего движения ЧГК.

Он подчеркнул, что подобная ситуация демонстрирует «ужасное проявление самоцензуры», и является «глубоко неприемлемой».

Он также отметил, что команда пока не приняла окончательное решение относительно своего дальнейшего участия в телеигре.

До этого стало известно, что команду «Новое величие» вынудили изменить название. Причина этого — совпадение с названием экстремистской организации.