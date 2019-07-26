Команду «Что? Где? Когда?» вынудили изменить название

Руководство «Что? Где? Когда?» запретило команде знатоков называться «Новым величием». Об этом сообщается на сайте рейтинга команд.

Согласно имеющейся информации, команда «Новое величие» должна называться по фамилии капитана Ильи Думанского или ее участники должны придумать новое название.

Как рассказал сам знаток Думанский изданию «Проект», он не знает с чем связано решение руководства. Он также отметил, что обычно начальство клуба поддерживает экстремальные названия, вроде «Сексуальный карась-мент» и другое.

Ранее сообщалось, что Друзь извинился после обвинений в жульничестве.