Стал известен самый богатый российский исполнитель

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Рэпер Василий «Баста» Вакуленко Рэпер Василий «Баста» Вакуленко
Рэпер Василий «Баста» Вакуленко
«Газета.Ru»

Рэпер Баста признан самым высокооплачиваемым российским исполнителем моложе 40 лет. Об этом сообщает Forbes.

Доход артиста оценивается в $6,9 млн. Прибыль артиста складывается из собственных выступлений, продюсерской деятельности в творческом объединении Gazgolder и от участия в сторонних бизнес-проектах.

Второе место в рейтинге досталось Диме Билану. Его доход составляет $6,5 млн.

Третье место заняла Полина Гагарина. Ее доход Forbes оценил в $5,3 млн.

В рейтинг самых богатых звезд также вошли Егор Крид и Ольга Бузова.

Ранее сообщалось, что назван самый успешный российский комик.