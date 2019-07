Группа Queen выпустит три новых клипа

Группа Queen собирается выпустить три новый клипа. Об этом коллектив рассказал на своей странице в фейсбуке.

Отмечается, что таким образом музыканты хотят отметить 1 млрд просмотров клипа на песню Bohemian Rhapsody.

Такой рекорд Queen был зафиксирован на платформе YouTube.

Исполнители также объявили конкурс, согласно которому все поклонники группы могут принять участие в создании этих трех видеоклипов.

Уточняется, что конкурс получил название You are the Champions («Вы — чемпионы» — примечание «Газеты.Ru») по аналогии с другой песнью коллектива We are the Champions («Мы— чемпионы» — примечание «Газеты.Ru»).

Ранее сообщалось, что опубликована неизданная песня солиста группы Queen Фредди Меркьюри.