Группа Queen выпустит три новых клипа
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Группа Queen собирается выпустить три новый клипа. Об этом коллектив рассказал на своей странице в фейсбуке.
Отмечается, что таким образом музыканты хотят отметить 1 млрд просмотров клипа на песню Bohemian Rhapsody.
Такой рекорд Queen был зафиксирован на платформе YouTube.
Исполнители также объявили конкурс, согласно которому все поклонники группы могут принять участие в создании этих трех видеоклипов.
Уточняется, что конкурс получил название You are the Champions («Вы — чемпионы» — примечание «Газеты.Ru») по аналогии с другой песнью коллектива We are the Champions («Мы— чемпионы» — примечание «Газеты.Ru»).
Ранее сообщалось, что опубликована неизданная песня солиста группы Queen Фредди Меркьюри.