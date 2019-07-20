Умер Сезар Пелли

Скончался в возрасте 92 лет известный аргентинский архитектор Сезар Пелли, который построил Башни Петронас в Куала-Лумпуре. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на губернатора провинции Тукуман Хуан Мансур.

В настоящее время причина смерти архитектора неизвестна.

«Мои соболезнования его семье, друзьям и коллегам», — отметил губернатор.

Также Пелли построил стеклянные башни в Мадриде, международный финансовый центр в Гонконге, всемирный финансовый центр в Нью-Йорке и другие здания.