Дана Борисова разгневала украинских националистов

На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.

Ведущая выложила в инстаграм фотографии с Майдана и поделилась информацией о предстоящих съемках.

Действия Борисовой вызвали недовольство ряда украинцев: они были возмущены тем, что ее впустили в страну, хотя она посещала Крым после 2014 года, когда по итогам референдума он стал частью России.

Под постом ведущей украинские пользователи начали писать гневные комментарии, подчеркнув, что Борисовой на Украине не рады.

Кроме того, заместитель председателя движения «За украиноязычный Киев» Андрей Смолий выразил недовольство тем, что пограничники впустили «российскую пропагандистку».

«Я так понимаю, что новая власть уверенно ведет страну к статусу Малороссии», — отметил Смолий.

Его поддержали многие комментаторы, отметив, что в скором времени по Украине будут «официально передвигаться российские танки».