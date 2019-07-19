В Екатеринбурге испортили граффити Покраса Лампаса
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Работа уличного художника Покраса Лампаса «Крест» на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге будет восстановлена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.
Ранее сообщалось, что граффити Покраса Лампаса было испорчено коммунальными службами. Огромный крест с вписанным в него отрывком из манифеста Казимира Малевича, сотрудники предприятия начали закатывать асфальтом без согласования работ с властями Екатеринбурга.
По информации источника, повреждена примерно одна десятая часть арт-объекта, она залита гудроном.
Мэр города Александр Высокинский пообещал разобраться в случившемся.
«Работу восстановим. Выясним виновных и накажем их», — рассказал чиновник.
В мэрии также отметили, что излишняя инициатива наказуема.