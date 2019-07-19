В Екатеринбурге испортили граффити Покраса Лампаса

Работа уличного художника Покраса Лампаса «Крест» на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге будет восстановлена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Ранее сообщалось, что граффити Покраса Лампаса было испорчено коммунальными службами. Огромный крест с вписанным в него отрывком из манифеста Казимира Малевича, сотрудники предприятия начали закатывать асфальтом без согласования работ с властями Екатеринбурга.

По информации источника, повреждена примерно одна десятая часть арт-объекта, она залита гудроном.

Мэр города Александр Высокинский пообещал разобраться в случившемся.

«Работу восстановим. Выясним виновных и накажем их», — рассказал чиновник.

В мэрии также отметили, что излишняя инициатива наказуема.

Ранее сообщалось, что в Сочи нарисовали граффити с Децлом.