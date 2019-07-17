Стас Пьеха укатил в Венгрию с новой пассией

Российский певец Стас Пьеха отправился в Венгрию вместе со звездой «Холостяка» Ольгой Ломакиной. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Отмечается, что они оба были в Будапеште 14 и 15 июля и выложили в сеть одинаковые фотографии. Несмотря на это, знаменитости не афишируют свои отношения.

Ранее Пьеха расстроился, что на Первом канале испортили его выступление. Он пожаловался на то, как смонтировали видео с его музыкальным выступлением. Оказалось, что песню артиста во время трансляции шоу показали с концовки.