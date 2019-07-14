Стали известны гонорары грузинских артистов в России

Артисту Вахтангу Кикабидзе предложили €50 тысяч за выступление на территории России, сообщают СМИ.

Об этом рассказал организатор концертов Сергей Лавров.

Он добавил, что Кикабидзе отказался от работы в России по политическим соображениям, однако такая сумма действительно была ему предложена.

Лавров добавил, что артисты из Грузии сейчас не пользуются популярностью в России. По его словам, даже звезды грузинского шоу-бизнеса сейчас зарабатывают преимущественно корпоративами.

Он уточнил, что певца Сосо Павлиашвили даже прозвали «свадебным тамадой», поскольку он очень популярен среди молодоженов.