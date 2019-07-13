Найдены три неизвестных сценария Кубрика

В архив Кубрика в Лондонском университете искусств поступили три черновика сценариев, над которым работал режиссер Стэнли Кубрик. Об этом сообщает The Guardian.

Находка была обнаружена в доме Кубрика.

Сценарные работы режиссера имеют названия «Женатый мужчина» (Married Man), «Идеальный брак» (The Perfect Marriage) и «Ревность» (Jealousy).

Отмечается, что скорее всего печатные наброски были написаны в сложный для автора семейный период, поскольку центральными темами работ являются измена, брак, развод.

Уточняется, что киносценарии, о которых ранее не упоминалось, выглядят как небольшие фрагменты печатного текста с множественными карандашными пометками Кубрика.

Ранее сообщалось, что опубликована неизданная песня Фредди Меркьюри.