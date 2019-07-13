Организатора секс-культа арестовали за детскую порнографию

Американского рэпера Ар Келли задержали в Чикаго из-за обвинения в сексуальном насилии. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что обвинения связаны с несколькими случаями сексуального насилия. Также они касаются детской порнографии.

«Заключение включает в себя обвинение в детской порнографии, вовлечении несовершеннолетнего и препятствовании правосудию», — сказал помощник прокурора Джозеф Фитцпатрик.

Уточняется, что обвинение состоит из 13 пунктов.

Ранее сообщалось, что Ар Келли впервые выступил перед публикой после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.