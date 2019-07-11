Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале по роману Кинга

Известный музыкант Мэрилин Мэнсон заявил, что станет частью сериала «Противостояние», который снимают по роману Стивена Кинга. Об этом он рассказал Revolver.

«Это очень странный опыт для меня», — начал свой рассказ Мэнсон.

Музыкант не стал вдаваться в подробности и говорить о своей роли в сериале. Он отметил, что он и его музыканты сделали кавер на песню The End группы The Doors специально для «Противостояния».

Планируется, что сериал появится на экранах в 2020 году на канале CBS All Acess. Он будет состоять из 10 серий.

Ранее сообщалось, что Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун сыграют в продолжении «Молодого папы».